07 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Полицейский из Камышлова отправится в колонию за ДТП со смертельным исходом

Сотрудник полиции из Камышлова приговорен к колонии-поселению из-за нарушения правил дорожного движения, что привело к ДТП со смертельным исходом. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, речь идет о полицейском специализированной группы по обеспечению общественного порядка линейного пункта полиции на станции Камышлов Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Трагедия произошла 6 августа прошлого года ориентировочно с 20.00 до 20.16. В это время осужденный ехал на "Ладе" по улице Северная. Ни он, ни его пассажир не были пристегнуты, а сам водитель управлял автомобилем, не исполнив обязанность по страхованию своей гражданской ответственности. Полицейский видел, что с дорожного покрытия из-за ремонта был снят слой асфальта, однако не учел данный факт, как и всю обстановку на дороге в целом, и даже проигнорировал знак "Обгон запрещен".

Осужденный не убедился, что по встречной никто не едет и выехал на полосу для обгона попутного авто, где лоб в лоб почти встретился с автомобилем "Хендэ". Водитель последнего резко свернул вправо на обочину и затормозил, однако осужденный также свернул на обочину, где продолжил движение, в результате чего его автомобиль врезался в "Хендэ".

В ДТП пассажир авто получил множественные телесные повреждения, от чего и скончался. Гособвинение настаивало на 4,5 годах лишения свободы и лишении права водить авто на 2 года 11 месяцев. Однако суд назначил полицейскому 3,5 года колонии-поселения и запретил управлять транспортным средством на 2 года и 10 месяцев. Помимо этого, осужденного обязали выплатить компенсацию морального вреда 1,5 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Теги: полицейский, колония, ДТП, Камышлов



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