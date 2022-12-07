Америка решила исключить Россию из G20

Согласованный профильными комитетами обеих палат Конгресса проект оборонного бюджета США содержит тезис о том, что Вашингтон будет добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая G20, следует из обнародованного документа.

"Проект предусматривает... исключение российских правительственных служащих из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров... а также требует принятия шагов, необходимых для продвижения данной политики", - цитирует РИА Новости проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты намерены помочь Украине вернуть территории, которые Россия заняла с начала специальной военной операции.

"Наш фокус заключается в продолжении текущих действий, чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты… возвращения территории, которая была занята, начиная с 24 февраля", – сообщил госсекретарь.