07 Декабря 2022
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Спорт
Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Стали известны все четвертьфинальные пары на Чемпионате мира по футболу в Катаре

Стали известны все четвертьфинальные пары на Чемпионате мира по футболу в Катаре.

Накануне историческую победу одержала сборная Марокко. Матч со сборной Испании завершился нулевой ничьей в основное и дополнительное время. Победителя выявила серия пенальти. Вратарь африканцев Буну отразил два удара, а решающий гол забил Ашраф Хакими. Итог в серии 11-метровых − 3:0. Марокканцы впервые в истории вышли в четвертьфинал ЧМ.

Сборная Марокко по футболу на ЧМ-2022(2022)|Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

В другом матче дня сборная Португалии одержала разгромную победу над командой Швейцарии. Матч завершился со счётом 6:1. В составе португальцев хет-трик оформил Гонсалу Рамуш (17, 51 и 67-я минуты), также голы забили Пепе (33), Рафаэл Геррейру (55) и Рафаэл Леау (90+2). У швейцарцев единственный мяч на счету Мануэля Аканджи (58).

Гонсалу Рамуш в составе сборной Португалии на ЧМ-2022(2022)|Фото: Reuters / Hannah Mckay

Все пары 1/4 финала выглядят следующим образом:

Нидерланды - Аргентина (9 декабря);

Хорватия - Бразилия (9 декабря);

Англия - Франция (10 декабря);

Марокко - Португалия (10 декабря).

Теги: футбол, Чемпионат мира, сборная Португалии, сборная Марокко



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