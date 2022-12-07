Стали известны все четвертьфинальные пары на Чемпионате мира по футболу в Катаре

Стали известны все четвертьфинальные пары на Чемпионате мира по футболу в Катаре.

Накануне историческую победу одержала сборная Марокко. Матч со сборной Испании завершился нулевой ничьей в основное и дополнительное время. Победителя выявила серия пенальти. Вратарь африканцев Буну отразил два удара, а решающий гол забил Ашраф Хакими. Итог в серии 11-метровых − 3:0. Марокканцы впервые в истории вышли в четвертьфинал ЧМ.

В другом матче дня сборная Португалии одержала разгромную победу над командой Швейцарии. Матч завершился со счётом 6:1. В составе португальцев хет-трик оформил Гонсалу Рамуш (17, 51 и 67-я минуты), также голы забили Пепе (33), Рафаэл Геррейру (55) и Рафаэл Леау (90+2). У швейцарцев единственный мяч на счету Мануэля Аканджи (58).

Все пары 1/4 финала выглядят следующим образом:

Нидерланды - Аргентина (9 декабря);

Хорватия - Бразилия (9 декабря);

Англия - Франция (10 декабря);

Марокко - Португалия (10 декабря).