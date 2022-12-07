СМИ: Госуслуги в МФЦ будут оказывать по биометрии

Госуслуги, предоставляемые в многофункциональных центрах, могут стать доступными для россиян без предъявления паспорта.

Для этого планируется задействовать биометрическую идентификацию. Об этом говорится в поправках, подготовленных ко второму чтению проекта закона, регулирующего работу ГИС "Единая биометрическая система" (ЕБС).

Но отсутствие этих данных не должно стать причиной отказа в предоставлении услуг. В случае предоставления согласия на обработку биометрических персональных данных, гражданин сможет получить те же госуслуги, что и с паспортом.

Кроме того, поправки запрещают хранить в ЕБС информацию о детях, не достигших 14 лет, и геномную информацию, сообщают Ведомости.

Напомним, предложение о более строгой ответственности за утечки биометрии, а также данных нескольких категорий содержится в версии проекта закона об оборотных штрафах за утечки персональных данных (ПД), которую представило Минцифры.