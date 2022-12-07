Российские регионы получат право помогать военкоматам

Регионы России смогут оказывать материально-техническую помощь военным комиссариатам, которые находятся на их территориях.

Соответствующий проект закона с такими поправками депутаты Госдумы могут принять в первом чтении в январе 2023 года.

Поддержать инициативу готовы в субъектах, а также в большинстве фракций, где считают, что некоторые военкоматы недостаточно успешно справлялись с частичной мобилизацией.

По словам военных экспертов, инициатива логична, так как фактически субъекты уже взяли на себя ответственность за мобилизационные мероприятия.

Как говорят авторы законопроекта, необходимо своевременно, качественно и на высоком уровне решать задачи по поддержанию мобилизационной готовности вооруженных сил. Согласно финансово-экономическому обоснованию, из федеральной казны денег на реализацию инициативы не потребуется. Однако авторы не уточняют, понадобятся ли дополнительные средства на эти цели из бюджетов регионов, сообщают "Известия".

Напомним, президент России Владимир Путин поручил к апрелю 2024 года сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета.