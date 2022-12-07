Ипотека в России продолжает дорожать

В России продолжает дорожать ипотечное кредитование.

Из-за рисков неплатежей 29 банков в ноябре повысили ставки, у некоторых из них она выросла на 0,5%. Такое повышение способно существенно ударить по карману россиян — из-за этого переплата банку в некоторых случаях может увеличиться на 1 млн руб.

Как говорят эксперты, тренд на рост ипотечных ставок сохранится, пока на рынке недвижимости остается неопределенность. Тем не менее, в ряде кредитных организаций число заявок на ипотеку за последний месяц выросло — граждане хотят успеть до конца года воспользоваться льготной программой, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что ВТБ повышает минимальную ставку по ипотеке с 10,4% до 10,9%. Изменения в тарифах произошли 3 декабря. Новые параметры будут распространяться на кредиты на новое, строящееся жилье, программу рефинансирования.