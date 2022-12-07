"Единая Россия" начала подготовку к региональным выборам 2023 года

"Единая Россия" провела семинар, посвященный организации выборов в 2023 году.

Представители руководства партии и эксперты выступили перед единороссами, чиновниками и внутренними политтехнологами из регионов, где будут выбирать губернаторов и депутатов в следующем году.

Так, бывший глава управления президента РФ по внутренней политике, политолог Константин Костин пояснил, что по числу избирателей "это фактически общенациональные выборы": предстоит избрать 20 губернаторов из 89, 16 региональных парламентов, 12 административных центров. Костин отметил, что результат единороссов будет "маркером настроения общества и оценкой работы государственной власти".

Партия власти делает ставку на местный актив, его обучение и финансирование. Победить "Единой России" в 2023 году помогут первички, сообщают "Ведомости".