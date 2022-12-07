07 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото:Накануне.RU

Минпромторг может взыскать 458 млн рублей с производителя чипов

Министерство промышленности и торговли России подало иск к подконтрольному "Роснано" производителю микроэлектроники ООО "Крокус Наноэлектроника" (КНЭ).

Ведомство требует 458 млн руб. за недостижение целевых показателей по субсидии, выданной в 2016 году. КНЭ получила 1,2 млрд руб. на создание электронных компонентов для вычислительной техники на пластинах 300 мм.

Как считают участники рынка, с учетом отсутствия заказов в последние годы и убытка в 1,8 млрд руб. для покрытия долга Минпромторгу ООО придется продать оборудование или привлечь нового инвестора. По их словам, актив может быть интересен "Росатому", который энергично развивает направление микроэлектроники, сообщает "Коммерсант".

Теги: Минпромторг, чипы, Роснано



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