07 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: пресс-служба компании Fresh Auto

Путин поручил взять под контроль цены на автомобили

Глава государства Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автомобили, с тем, чтобы не допустить "необоснованного повышения", следует из перечня поручений на сайте президента по итогам совещания с членами правительства.

Также российский лидер поручил принять меры по повышению доступности легковых автомобилей для граждан. Из поручений следует, что необходимо определить целевой показатель, который будет характеризовать увеличение такой доступности в 2023 году по сравнению с текущим годом. Данный показатель должен рассчитываться ежеквартально. Контрольный срок исполнения обоих поручений – 15 апреля 2023 года.

Цены на автомобили в этом году они вырастут на 12% к рекорду прошлого года. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 2022 г. достигнет 2,23 млн руб., сообщают "Ведомости".

Напомним, продажи новых легковых автомобилей в ноябре 2022 года обвалились относительно аналогичного периода прошлого года на 61,6%.

Теги: автопром, автомобили, Путин



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