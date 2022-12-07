Продажи автомобилей в России по итогам года упадут на 60%

Авторынок России в 2022 году сократится на 60%, показатель составит 664–666 тыс. проданных автомобилей.

Расчеты основаны на статистике Ассоциации европейского бизнеса за 11 месяцев. Как говорят профильные аналитики, это на 1 млн машин меньше, чем по итогам 2021 года. В условиях дефицита не будет традиционных новогодних распродаж: у дилеров теперь нет необходимости выполнять годовые планы импортеров и избавляться от запасов.

По словам экспертов, сейчас концерны из КНР, в отличие от весны этого года, могут реально оценить свои возможности для роста на российском рынке, и их поставки вырастут. Кроме того, запустится в полной мере проект "Москвич".

При этом АвтоВАЗ в таких условиях все равно сохранит основную долю рынка, потому что до насыщения далеко, а без этого цены не пойдут вниз, сообщает "Коммерсант".

Напомним, "АвтоВАЗ" в базовом сценарии прогнозирует российский авторынок легковых автомобилей и LCV в 2023 г. на уровне 800 тыс. автомобилей.