В жилом доме в Ростовской области взорвался газ
В пятиэтажном жилом доме в городе Азов в Ростовской области взорвался газ.
В квартире нарушено остекление оконных проемов, повреждена входная дверь и межквартирная перегородка, сообщает ТАСС.
Хозяин жилья был госпитализирован с термическими ожогами.
Напомним, 4 декабря в Нижневартовске взорвался баллон с газом в пятиэтажном доме. Погибли шесть человек, пострадали 15.
5 декабря взрывы газа произошли в Кантемировке Воронежской области, Ярославле и Нижегородской области.