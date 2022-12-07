В жилом доме в Ростовской области взорвался газ

5 декабря взрывы газа произошли в Кантемировке Воронежской области, Ярославле и Нижегородской области.

Напомним, 4 декабря в Нижневартовске взорвался баллон с газом в пятиэтажном доме. Погибли шесть человек, пострадали 15.

Хозяин жилья был госпитализирован с термическими ожогами.

В квартире нарушено остекление оконных проемов, повреждена входная дверь и межквартирная перегородка , сообщает ТАСС.

В пятиэтажном жилом доме в городе Азов в Ростовской области взорвался газ.





