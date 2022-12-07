07 Декабря 2022
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Армия и ВПК Центральный ФО
Фото: Максим Хлопин

В Курской области создаются отряды терробороны – народная дружина "Патриот"

Губернатор Курской области Роман Старовойт следом за коллегой из Белгородской области объявил о формировании отрядов территориальной обороны в приграничном регионе.

"Курская область вновь на защите рубежей государства. У нас формируется народная дружина "Патриот". Добровольцы после серьезного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию региона. Приглашаем всех желающих присоединяться. Мы не пропустим врага и защитим родной край. За нами Курская область и вся Россия!" – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о формировании отрядов терробороны. Инструкторами выступят опытные военные с боевым опытом. Отряды будут действовать в приграничных районах области.

Теги: курская область, терроборона, народная дружина, роман старовойт



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