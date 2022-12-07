07 Декабря 2022
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Общество Санкт-Петербург
Фото: соцсети/скрин

Петербургские активисты обнаружили обещанную Смольным снегоуборочную технику на стоянке

Петербургские активисты обратили внимание, что в то время, пока Северную столицу заносит снегом, целая партия спецтехники простаивает на территории Невского рынка. И это уже не первый случай в Санкт-Петербурге, когда снегоуборочные машины «отдыхают», несмотря на начавшийся «снежный коллапс».

Как отмечают представители движения «Город перемен», уже второй день петербуржцы «наслаждаются» снегопадами, протаптывая себе путь на работу и домой через грязевое месиво из снега и реагентов, однако необходимого количества специализированной техники, обещанной Смольным и губернатором Александром Бегловым, на улицах города не видно. При этом настоящую стоянку из снегоуборочных машин обнаружили на территории Невского рынка. В связи с этим активисты задаются вопросом, о какой уборке города может идти речь, когда сначала технику нужно откопать.

снегоуборочная техника, петербург, лп(2022)|Фото: m.vk.com/wall-179038930_129997

Петербуржцы в комментариях под публикацией в очередной раз выразили недовольство в связи с неэффективной работой коммунальных служб и чиновников Смольного под управлением губернатора Беглова, иронично отметив, что в Петербурге каждый год в декабре снег выпадает «неожиданно». Также горожане прикрепляют фотоснимки нечищеных от снега дорог и напоминают о прошлогоднем «снежном коллапсе», который, как уже становится очевидно, повторяется и нынешней зимой. На фоне происходящего некоторые комментаторы призывают «гнать» действующего градоначальника с занимаемой должности.

скрин, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

СМИ уже сообщали о простаивающей спецтехнике на фоне неубранного в Петербурге снега. Так, в минувший понедельник снегоуборочные машины, которые должны были убирать проспект Металлистов, «отдыхали» на стоянке, несмотря на неликвидированные последствия снегопада на участке.

Напомним, в результате неудовлетворительной работы коммунальных служб города на улицах Северной столицы уже начали появляться первые не вывезенные сугробы, которые еще в прошлом году петербуржцы прозвали «кучами Беглова». При этом в Смольном уже однозначно дали понять, что горожанам не стоит ждать качественной уборки как минимум до начала следующего года. По словам вице-губернатора Анатолия Повелия, «полноценные» снегоуборочные мероприятия начнутся не раньше января, когда стартует постепенная замена нынешних подрядчиков на государственные организации.

Теги: смольный, снегоуборочная техника, северная столица, александр беглов



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