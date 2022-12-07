07 Декабря 2022
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Хит сезона: "Ростелеком" в Екатеринбурге предлагает новым клиентам сэкономить на услугах связи

Компания «Ростелеком» в Екатеринбурге предлагает новым абонентам способ экономии на услугах связи. Провайдер предоставляет только подключившимся клиентам скидку 50 % на три месяца. Акция действует для тарифов «Технологии доступа. Хит сезона M», «Технологии развлечения. Хит сезона M» и «Технологии развлечения. Онлайн. Хит сезона М».

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»: «Наша компания решила сделать новогодний подарок абонентам, которые хотели бы начать пользоваться нашими телекоммуникационными услугами. Акция начнет действовать у клиентов, которые подключат тарифы до 31 декабря 2022 года. В зависимости от выбранного пакета абоненты смогут оценить качество нашего высокоскоростного интернета, интерактивного телевидения и видеосервиса Wink».

Тариф «Технологии доступа. Хит сезона M» подойдет тем абонентам, которые хотят подключить домашний интернет на скорости до 150 Мбит/с. В пакет «Технологии развлечения. Хит сезона M» входят доступ в Сеть на скорости до 200 Мбит/с и 190 телеканалов. А с тарифом «Технологии развлечения. Онлайн. Хит сезона М» для просмотра любимых передач не понадобится ТВ-приставка.

новый год, ноутбук, подарки(2022)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Александр Румянцев, клиент компании «Ростелеком»: «Несколько дней назад мы с семьей купили новую квартиру, где была возможность подключить услуги "Ростелекома". Мы выбрали тариф "Технологии развлечения. Хит сезона M", потому что он включает все необходимые сервисы. Вечерами я читаю новости на компьютере, жена смотрит на телефоне любимый сериал в Wink, а ребенок изучает развивающие телепередачи на телевизоре. После трех месяцев планируем и дальше пользоваться этим тарифом».

Полная информация о предложениях и действующих акциях доступна на сайте https://ekt.rt.ru/packages/tariffs.

Теги: ростелеком, услуги связи, тарифы, провайдер, хит сезона



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