IATA готовится к открытию воздушного пространства РФ до окончания СВО

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) предлагает возобновить международные рейсы через воздушное пространство России, иначе нагрузка на авиакомпании, чьи самолеты делают огромный крюк, продолжит возрастать. Об этом заявил глава организации Уильям Уолш.

Уолш считает, что азиатские перевозчики и, в частности китайские (после снятия ковидных ограничений) получат за счет возможности пролета над Россией большое преимущество, а западные компании уже сейчас сильно страдают из-за задержек рейсов.

Уолш отметил, что снятие запрета на использование российского воздушного пространства должно произойти до окончания спецоперации на Украине, передают "Ведомости".

После начала военной спецоперации Еврокомиссия закрыла воздушное пространство ЕС для пролета российских самолетов. Власти РФ ответили зеркальным запретом.