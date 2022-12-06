Власти Латвии выдворяют журналиста Коростелева, но "Дождь"* зовет его вернуться

Власти Латвии решили выдворить из страны бывшего ведущего телеканала "Дождь"* (*включен в реестр СМИ – иностранных агентов Минюста РФ) Алексея Коростелева. Так, служба госбезопасности Латвии рекомендовала МВД страны включить журналиста в список лиц, которым запрещен въезд в это государство.

Коростелев попал в центр скандала несколько дней назад. В эфире он предложил зрителям присылать в редакцию свидетельства о проблемах мобилизованных в российской армии, чтобы хоть как-то облегчить их быт. После этого Коростелева уволили с "Дождя"*, а сам канал лишился лицензии на вещание в Латвии.

В службе госбезопасности Латвии считают, что слова Коростелева (за которые он уже извинился) "поощряют общественное сочувствие к российской армии".

Поскольку у журналиста нет гражданства и даже вида на жительства, его нельзя привлечь к уголовной ответственности.

Между тем, генеральный директор и создатель "Дождя" Наталья Синдеева** (**включена в реестр физлиц - иностранных агентов Минюста РФ) записала видеообращение, в котором эмоционально признала ошибкой увольнение Коростелева и попросила его вернуться на работу на канал. После этого в официальном Telegram-канале Министерства иностранных дел России появилось сообщение с набором сарказмических хэштэгов из цитат Синдеевой**, в том числе с использованием матерных слов.