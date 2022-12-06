07 Декабря 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: Минобороны РФ

"Опытное находится под контролем ВСУ": бизнесмен Пригожин рассказал о ситуации под Бахмутом

Отвечая на вопросы журналистов, предприниматель Евгений Пригожин рассказал правду о ситуации под Бахмутом. Он заявил, что населенный пункт Опытное еще не взят российскими бойцами, так как сейчас там продолжаются ожесточенные бои.

Журналисты обратились к Пригожину с просьбой прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что населенный пункт Опытное в пригороде Бахмута взят под контроль российскими бойцами.

«Нет. Это, к сожалению, не так. Идут тяжелейшие кровопролитные бои. Населенный пункт Опытное все еще находится под контролем ВСУ», - приводит пресс-служба компании «Конкорд» ответ предпринимателя.

Ранее бизнесмен заявлял, что непроверенная информация от СМИ, которые освещают события в ходе спецоперации, может отрицательно сказываться на ведении боевых действий. При этом Пригожин говорил, что «нога вагнеровца» переступала черту Бахмута. Тем не менее, до сих пор ситуация в этом населенном пункте и его пригородах остается крайне тяжелой из-за ожесточенного сопротивления со стороны ВСУ.

Теги: евгений пригожинр, бахмут, всу, вагнеровцы



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