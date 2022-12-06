07 Декабря 2022
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

Кремль: на встрече Путина с СПЧ могут высказаться все участники

На встрече Владимира Путина с обновленным составом Совета по правам человека при президенте РФ в среду (7 декабря) смогут высказаться абсолютно все участники, часть встречи традиционно проходит без прессы, но потом она может быть опубликована, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее издание "Верстка" (внесено в реестр СМИ – иностранных агентов Минюста РФ) сообщило, что глава СПЧ Валерий Фадеев, якобы, утвердил с администрацией президента список стоп-тем для встречи Путина и правозащитников. В него, как предполагает издание, вошли вопросы потерь на фронте, применения закона о фейках об армии, протесты матерей мобилизованных, а также судьба заключенного Евгения Нужина.

Теги: спч, владимир путин, валерий фадеев, запретная тема, стоп-лист



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