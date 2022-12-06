06 Декабря 2022
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Общество
Фото: news.myseldon.com

Baza: Расстрелявший сослуживцев Рамиль Шамсутдинов попросился в зону СВО

Telegram-канал Baza сообщил, не называя источник, что Рамиль Шамсутдинов, осужденный за расстрел сослуживцев солдат-срочник, попросился из тюменской исправительной колонии в зону СВО в составе ЧВК "Вагнер".

Якобы, заключенный записался добровольцем и попал в предварительный список, но когда в колонию приехали вагнеровцы забирать заключенных, Шамсутдинова не взяли. Источники канала говорят, что ЧВК сослалась на большое число желающих, мол, Шамсутдинов пока не нужен.

Шамсутдинов был осужден за убийство сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае. В ноябре 2019 года он взял автомат и расстрелял восемь человек, еще двое получили ранения. Свой поступок объяснил издевательствами и дедовщиной.

В декабре 2020 Рамиля Шамсутдинова признали виновным в массовом убийстве. Присяжные указали, что он заслуживает снисхождения. Суд приговорил его к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Теги: рамиль шамсутдинов, сво, чвк вагнер, убийца



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