Baza: Расстрелявший сослуживцев Рамиль Шамсутдинов попросился в зону СВО

Telegram-канал Baza сообщил, не называя источник, что Рамиль Шамсутдинов, осужденный за расстрел сослуживцев солдат-срочник, попросился из тюменской исправительной колонии в зону СВО в составе ЧВК "Вагнер".

Якобы, заключенный записался добровольцем и попал в предварительный список, но когда в колонию приехали вагнеровцы забирать заключенных, Шамсутдинова не взяли. Источники канала говорят, что ЧВК сослалась на большое число желающих, мол, Шамсутдинов пока не нужен.

Шамсутдинов был осужден за убийство сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае. В ноябре 2019 года он взял автомат и расстрелял восемь человек, еще двое получили ранения. Свой поступок объяснил издевательствами и дедовщиной.

В декабре 2020 Рамиля Шамсутдинова признали виновным в массовом убийстве. Присяжные указали, что он заслуживает снисхождения. Суд приговорил его к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.