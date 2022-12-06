06 Декабря 2022
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Общество В России
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"У вас есть сомнения, что это я делаю?": Медведев заявил, что сам пишет свои посты

Экс-президент России, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что сам пишет посты в своем Telegram-канале.

"У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: "ты что, сбрендил что ли?". Только я могу такое сделать", - заявил Медведев на встрече с волонтерами.

Ранее в соцсетях появлялась версия, что канал Медведева по крайней мере иногда ведут некие райтеры, а не он сам.

Посты Дмитрия Медведева после начала военной спецоперации стали более, чем резкими. Только в одном из последних постов он употребил в отношении Запада и Украины такие выражения как "уличная девка", "альфа-самец", "престарелый партнер", "сладкая боль".

Часто его речь наполнена нехарактерно жесткими ругательствами, которые в устной речи он обычно не использует.

Только однажды – когда на странице Медведева во "ВКонтакте" летом этого года появился пост о "походе" на Казахстан и Грузию для "восстановления границ" – представитель экс-президента заявил, что страница была взломана и послание разместили хакеры.

Теги: дмитрий медведев, telegram, комментарии



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