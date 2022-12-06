06 Декабря 2022
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Общество Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области показал, как строится "засечная черта" на границе с Украиной

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал, как идет работа по сооружению так называемой "засечной черты" – полосы препятствий на границе с Украиной.

"Работа большая, работа особо важная для обеспечения безопасности всех жителей, которые проживают на территории Белгородской области. Работа идет в соответствии с утвержденным графиком", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в регионе до 21 декабря будет действовать "желтый" уровень террористической опасности. Также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

Засечная черта.(2022)|Фото: t.me/vvgladkov

О строительстве "засечной черты" было объявлено в конце ноября. Гладков заявил, что преграда (по аналогии с оборонительной чертой Х — XVII века) создается из-за напряженной обстановки на границе с Украиной. Он отметил, что не может раскрывать подробности работ по оборудованию приграничья, так как его заявления "слушают достаточно внимательно наши враги".

"Я отвечу кратко: работы выполняются в большом объеме. Начиная с апреля в рамках своих полномочий занимаемся достаточно активно укреплением рубежей", - сообщил Гладков.

"Я не хочу драматизировать ситуацию, но мы рассматриваем несколько вариантов развития событий: оптимистический, пессимистический и средний. Надеюсь, пессимистический нам не понадобится", – сказал Гладков.

Засечная черта(2022)|Фото: t.me/vvgladkov

Теги: засечная черта, белгородская область, граница, украина, вячеслав гладков



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