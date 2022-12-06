Власти Нижневартовска объявили 7 декабря днем траура

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко объявил 7 декабря днем траура по погибшим в результате взрыва газа, сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Службы МЧС завершили поисково-спасательные работы. "К сожалению, жители дома, которые значились как пропавшие без вести, погибли. По данным Главного управления МЧС России по автономному округу, на эти дату и час, достоверно установлена гибель 8 человек, в их числе 4 ребенка", - рассказала глава региона.

Она также выразила соболезнования: "Соболезную родным, близким погибших. Скорбим. Люди, берегите себя, пожалуйста".

ЧП произошло около 18 часов 4 декабря. В одной из квартир в доме по улице Мира взорвался газ, обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.