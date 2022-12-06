На Бали будут сажать в тюрьму за внебрачные интимные связи и сожительство
В Индонезии, в том числе на популярном у российских туристов курортном острове Бали, вводится уголовное наказание за внебрачные интимные связи и сожительство.
Парламент одобрил год тюрьмы за секс вне брака, полгода - за сожительство.
Отмечается, что семейные ценности будут защищать и среди туристов. Но донести на правонарушителей смогут только близкие родственники: родители, дети или супруги вставших на путь адюльтера.
Также парламент Индонезии одобрил уголовное преследование за оскорбление президента, органов власти и национальной идеологии. Также вводится наказание за пропаганду контрацепции.