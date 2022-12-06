В Белгородской области начали формирование отрядов терробороны

В Белгородской области начали формирование батальонов территориальной обороны или самообороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, с первых дней СВО к властям обращалось большое количество местных жителей, которые выступали за создание таких отрядов.

"Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание, в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что тренировки и "боевое сплачивание" отрядов проводят опытные инструкторы, "которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт". Тренировки проходят на территории всех приграничных районов области.