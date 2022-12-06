06 Декабря 2022
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Армия и ВПК Белгородская область
Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области

В Белгородской области начали формирование отрядов терробороны

В Белгородской области начали формирование батальонов территориальной обороны или самообороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, с первых дней СВО к властям обращалось большое количество местных жителей, которые выступали за создание таких отрядов.

"Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание, в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что тренировки и "боевое сплачивание" отрядов проводят опытные инструкторы, "которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт". Тренировки проходят на территории всех приграничных районов области.

Теги: терроборона, белгородская область, батальон



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