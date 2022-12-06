06 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: instagram.com/fyodorrrrr

С политолога-оппозиционера Крашенинникова* сняли обвинения в оскорблении ветерана

Уголовное дело в отношении политолога Федора Крашининникова* (*признан в РФ иностранным агентом) прекращено. Речь идет о деле, в котором оппозиционера обвиняли в оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом в своем telegram-канале написал сам Крашенинников.

"После долгого расследования выяснилось, что никакого ветерана я не оскорблял. Спасибо моему адвокату Алексею Бушмакову за эффективную защиту, ну и за комментариями - к нему же лучше", - написал он.

Как оказалось, дознанию не удалось собрать доказательства причастности политолога, а потому и виновности. При этом защита намерена разобраться, как в отношении конкретного человека, для обвинений которого не было собрано достаточно доказательств, было возбуждено уголовное дело.

Напомним, что оппозиционера обвинили еще в июле 2021 года. За день до этого он сообщил в своих социальных сетях об эмиграции в Литву.

Теги: Крашининников*, уголовное преследование, ветеран, оскорбление



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