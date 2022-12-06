06 Декабря 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

Пострадавший во время поножовщины в нижневартовской школе подросток находится в реанимации

Пострадавший в поножовщине восьмиклассник находится в реанимации. Его состояние врачи нижневартовской окружной клинической детской больницы оценивают как тяжелое, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

"На 17.00, 6 декабря двое подростков продолжают лечение в Нижневартовской окружной клинической детской больнице. Один в тяжелом состоянии, в реанимации. Состояние второго ребенка оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Напомним, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".

По поручению главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко, в школу №21, где между учащимися 8 класса произошел конфликт, выехал председатель комиссии по делам несовершеннолетних, заместитель главы города Николай Лукаш. Он установил, что конфликт между детьми длился на протяжении некоторого времени, и что нападавший якобы готовился заранее. По словам очевидцев, мальчик, который принес в школу нож, был неконфликтным.

Глава департамента образования Алексей Дренин заявил, что в отношении должностных лиц, допустивших развитие конфликта между школьниками в Нижневартовске, будут приняты самые жесткие меры.

Теги: реанимация, подросток, нож, школа 21



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