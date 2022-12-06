Бюджет Челябинска на 2023 год с дефицитом почти в полмиллиарда рублей прошел публичные слушания

Проект бюджета Челябинска на 2023 год и плановый период прошел публичные слушания. Теперь документ будет рассмотрен на заседании городской думы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Доходы бюджета в 2023 году составят 46,1 млрд рублей, расходы – 46,6 млрд рублей, дефицит – около 454 млн рублей.

23,2 млрд рублей будет направлено на реализацию муниципальной программы "Основные направления реализации государственной политики в системе образования города Челябинска", 6,3 млрд рублей планируется выделить на социальную поддержку населения города, 4,9 млрд рублей будет направлено на развитие дорожного хозяйства.

Также средства предусмотрены на капитальное строительство, развитие физкультуры и спорта, сохранение и развитие культуры, развитие образования, модернизацию ЖКХ и повышение энергоэффективности города, оздоровление окружающей среды, благоустройство территорий и др.