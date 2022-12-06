Путин распорядился создать в новых регионах органы по борьбе с коррупцией

Президент России Владимир Путин распорядился создать на присоединенных территориях учреждения по профилактике коррупции. Они должны появиться до июня 2023 года, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в четырех новых регионах – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях – должны быть назначены ответственные лица, сформированы комиссии по урегулированию конфликтов интересов.

В ноябре странная история произошла с Екатериной Губаревой, заместительницей глав Херсонской области. Сначала СМИ сообщили, что она стала фигуранткой дела о коррупции, якобы, речь шла о миллионах рублей. Женщина несколько дней где-то пропадала, официальных комментариев от властей или правоохранительных органов не поступало. Потом ее муж сообщил, что Губарева на свободе и с ней все в порядке, намекнул, что женщину хотели дискредитировать.