Чиновники из жилкома Петербурга не увидели проблемы в критической нехватке дворников и механизаторов

Жилищный комитет Санкт-Петербурга не увидел проблемы в критической нехватке дворников и механизаторов, с чем легко могут поспорить петербуржцы, вынужденные пробираться сквозь сугробы. При этом начать набор сотрудников жилком обещает лишь в январе, когда в городе начнется уборка кварталов силами жилищных агентств.

Представители жилищного комитета Санкт-Петербурга сообщили, что в городе нет проблем с набором дворников и механизаторов, пишет издание «Невские новости».

«Принимать на работу, как мы уже неоднократно говорили, будем с января 23 года, именно с января у нас начнется уборка кварталов силами районных жилищных агентств. При этом подрядные организации продолжат уборку», — сообщили в жилкоме.

Подчеркивается, что по мере заполнения штата районных жилищных агентств будет увеличиваться количество территорий общего пользования, уборка которых будет выполняться «хозяйственным способом». Полностью перевод на него планируется в июле. По информации жилкома, по данным на прошлую пятницу поступило 1496 заявок на должность тракториста и 1750 заявление об трудоустройстве дворниками.

Стоит отметить, что журналисты неоднократно обращали внимание на критическую нехватку дворников и механизаторов в Санкт-Петербурге. Несколько дней назад сообщалось, что Смольный до сих пор не смог справиться с набором специалистов. Так, для перехода на новую систему уборки улиц зимой Санкт-Петербургу в общей сложности не хватает более 5,5 тысячи специалистов. Проблему планируют начать решать лишь в январе, что сейчас подтвердили в Жилищном комитете.

Однако уже сейчас петербуржцы жалуются, что передвигаться по улицам города стало невозможно. Огромные сугробы мешают проезду машин, однако в Комитете по благоустройству не предпринимают никаких мер для исправления ситуации. Из-за халатной работы в Северной столице уже наблюдается «снежный коллапс». Ситуация может усугубиться в ближайшее время, поскольку синоптики прогнозируют непрекращающиеся снегопады до конца недели.

При этом губернатор Александр Беглов неоднократно заявлял о полной готовности Петербурга к зиме. Однако первые снегопады показали, что слова градоначальника были лишь громкими заявлениями, призванными успокоить петербуржцев, которые боялись повторения сценария прошлой зимы, когда город завалило снегом.

Напомним, координатор движения Центральный район за комфортную среду обитания Ярослав Костров назвал Комблаг Петербурга «Комитетом по вредительству». Так он прокомментировал заваленные реагентами улицы.