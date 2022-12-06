Лишившиеся жилья жители Нижневартовска начали получать ключи от квартир маневренного фонда

В Нижневартовске 6 декабря специалисты управления по жилищной политике администрации города начали выдавать ключи от квартир из маневренного фонда пострадавшим жильцам дома на улице Мира, 6А, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Эта работа проводится по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой и главы города Дмитрия Кощенко.

По информации начальника управления по жилищной политике администрации города Татьяны Борисовой, помещения из маневренного фонда предоставляют жильцам дома, проживающим в третьем и четвертом подъездах, где произошло обрушение конструкций здания. Квартиры выделяют исходя из состава семьи и ранее занимаемой площади.

Маневренный фонд – это благоустроенные жилые помещения в домах, расположенных в новых микрорайонах, а также в старой части города. При выделении квартир специалисты работают с каждой семьей индивидуально.

Напомним, по информации управления по жилищной политики администрации города, свободный муниципальный маневренный фонд состоит из 23 квартир. При необходимости жилые помещения дополнительно будут приобретаться за счет резервного фонда окружных денежных средств.

Кроме того, жильцам разрешают со спасателями и полицией заходить в квартиры, чтобы взять необходимые вещи и документы. В целях безопасности они допускаются по очереди и только в помещения, где безопасно.

Жители соседних домов расположенных рядом с пятиэтажкой, где 4 декабря произошло частичное обрушение, могут вернуться в свои квартиры.