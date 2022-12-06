Взятый в плен в ходе СВО житель Сухого Лога возвращается домой

Житель Сухого Лога, мобилизованный и попавший в плен в ходе СВО, уже сегодня вернется на родину. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Парламентарий сослался на своего коллегу Шамсаила Саралиева, который сообщил о сегодняшнем обмене военнопленными. По словам Иванова, среди 60 российских солдат один уралец. Работа по другим свердловчанам продолжается.

Ранее Иванов отмечал, что в контексте СВО идет много непубличных процессов, скрытых от журналистов и родственников мобилизованных, однако отметил, что работают профессионалы, знающие свое дело.

В конце ноября Россия и Украина также провели очередной обмен пленными: ВС РФ вернули девять военнослужащих. По данным Минобороны России, они будут доставлены в Москву для прохождения реабилитации.