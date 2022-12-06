В селе в Челябинской области закрыли незаконный свинарник

В Увельском районе Челябинской области закрыли незаконный свинарник на 200 голов, организованный местной жительницей.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Челябинской области, в суд обратились две соседки женщины. Несколько лет назад ответчица, которая не является индивидуальным предпринимателем и не зарегистрирована в качестве владельца фермерского хозяйства, на своем земельном участке рядом с домом построила свинарник для содержания животных. Запах, исходящий от свиней и свиного навоза, вызывал у соседей тошноту, рвоту, головную боль и как следствие – повышение артериального давления. Соседи не могли открыть окна и двери для проветривания жилых помещений, находиться на своих участках, сушить там белье.

Кроме того, отходы жизнедеятельности свиней складировались в 20--30 метрах от границ земельных участков истцов. Из-за этого появлялись мухи и мыши. Грызуны проникали в бани и дома соседей, портили овощи, хранящиеся в погребах.

Суд иск соседей поддержал, обязав женщину прекратить ведение личного подсобного хозяйства в виде содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации в существующем свинарнике. В отношении женщины было возбуждено два исполнительных производства, она была предупреждена об ответственности за неисполнение решения суда, а также ограничена в праве выезда с территории страны, ей был назначен исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. После этого женщина исполнила решение суда.