06 Декабря 2022
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Экономика В России За рубежом
Фото: homepage.eircom.net

Индия намерена увеличить экспорт своих товаров в Россию

Индия не только увеличила закупки нефти и различной продукции у России, но и нацелена на увеличение экспорта своих товаров в РФ.

"Индийцы не просто увеличили закупки российских нефти, газа и традиционных товаров, но и сами хотят как можно больше товаров продавать в Россию. И покупают у нас не только нефть и газ, но и готовые продукты, особенно в области сельского хозяйства, высокотехнологичную продукцию. Мы, конечно, эту тенденцию расширения экономических связей приветствуем, и будем всячески поощрять и поддерживать", - приводит ТАСС заявление российского посла в Нью-Дели Дениса Алипова, сделанное на X Всеиндийской конференции соотечественников.

В понедельник глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Нью-Дели в рамках работы над увеличением двустороннего товарооборота представил России свои предложения по товарам, которые считает необходимым поставлять на российский рынок. Индийский министр отметил, что Нью-Дели и Москва в настоящее время обсуждают, что страны могут импортировать друг у друга.

Теги: Индия, Россия, экспорт, Денис Алипов, Субраманьям Джайшанкар



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