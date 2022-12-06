В сети появились кадры поножовщины в нижневартовской школе

В сети появилось видео нападения 14-летнего ученика восьмого класса с ножом на другого подростка в школе №21 Нижневартовска, передает корреспондент Накануне.RU.

На кадрах видно, как подросток убегает от другого мальчика. В углу, где был нанесен удар, камер нет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".

"По версии следствия, 06 декабря 2022 года около 8.00 во время ссоры между учениками 8-го класса, произошедшей на фоне давнего конфликта, подросток нанес множественные удары ножом в область туловища и других частей тела своему сверстнику. Потерпевший госпитализирован ему оказывается необходимая медицинская помощь. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины конфликта, достаточность мер, принятых администрацией учебного заведения для пресечения конфликтной ситуации и обеспечения безопасности учебного процесса. Назначен комплекс судебных экспертиз", - говорится в сообщении.

По поручению главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко, в школу №21, где между учащимися 8 класса произошел инцидент, выехал председатель комиссии по делам несовершеннолетних, заместитель главы города Николай Лукаш. Он установил, что конфликт между детьми длился на протяжении некоторого времени, и что нападавший якобы готовился заранее. По словам очевидцев, мальчик, который принес в школу нож, был неконфликтным.

Глава департамента образования Алексей Дренин заявил, что в отношении должностных лиц, допустивших развитие конфликта между школьниками в Нижневартовске, будут приняты самые жесткие меры.