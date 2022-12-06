У двух пациентов, пострадавших при взрыве дома в Нижневартовске, положительная динамика

Врачи сообщили, что состояние двух пострадавших, госпитализированных в ожоговый центр города Сургута, остается крайне тяжелым, передает корреспондент Накануне.RU.

Врачи делают все возможное для спасения их жизни.

Двое пациентов, находящихся на лечении в Нижневартовской окружной клинической больнице, стабильные, наблюдается положительная динамика, угрозы жизни нет.

Напомним, 4 декабря около 18.00 произошел взрыв газа в одной из квартир в доме по улице Мира, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Погибло восемь человек.

В городе отменены праздничные мероприятия и концерты.