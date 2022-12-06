Треть россиян отказываются от рыбы в рационе из-за ее высокой стоимости

Треть опрошенных россиян (31%) вынуждены отказаться от покупки рыбы из-за ее высокой стоимости. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на результаты опроса Аналитического центра НАФИ.

В то же время 96% респондентов признались, что хотели бы есть рыбу чаще, чем могут позволить сейчас.

По данным исследования, подавляющее большинство жителей страны (81%) покупают рыбу каждый месяц. Из них 36% потребляют ее один или несколько раз в неделю, еще 45% — один или несколько раз в месяц.

Любителей рыбы больше всего среди экономически активного населения России от 35 до 44 лет (41%), россиян с высшим образованием (40%) и семейных людей (37%).

Также выяснилось, что решающую роль при выборе рыбы играет ее цена — так ответили 50% респондентов.

Потребление рыбы за пять лет в России упало до катастрофических значений из-за слишком высоких цен на этот продукт, заявлял ранее эксперт отрасли, глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.