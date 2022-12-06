06 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: ekaterinburg.n1.ru

Проект бизнес-центра возле ТЮЗа в Екатеринбурге выставили на продажу

На сайте по продаже недвижимости в Екатеринбурге появилось объявление о продаже инвестиционного проекта бизнес-центра на Шевченко, 1. Сейчас на этом месте находится заброшенная поликлиника, однако в будущем прямо напротив ТЮЗа должно вырасти 10-этажное здание с кафе, фитнес-центром и спортивным залом.

Стоимость проекта - 205 млн рублей. Площадь земельного участка 1 тыс.950 "квадратов", а площадь объекта - 6,5 тыс. "квадратов" с возможностью увеличения. Оба находятся в собственности. При этом объект уже имеет технические условия на подключение.

Проект бизнес-центра на ул. Шевченко, 1(2022)|Фото: ekaterinburg.n1.ru

"Объект распложен в центральной части города. В шаговой доступности: ТЮЗ, Храм-на-крови, Харитоновский парк, станция метро Динамо, ККТ Космос. Возможность использования: главный офис крупной компании или офисы бизнес-организаций", - говорится в объявлении.

Там также сказано, что в здании предусмотрены открытые террасы "с головокружительным видом на город", современные архитектурные формы и возможность использования помещений под фитнес-центр, конференц-зал, ресторан, кафе или бар. В проекте имеется и 19 собственных машиномест с возможностью расширения.

Теги: проект, бизнес-центр, ТЮЗ, Екатеринбург, объявление



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