В Пермском крае наградили подростка, который первым сообщил о стрельбе в ПГНИУ

В Пермском крае наградили 17-летнего учащегося колледжа ПГНИУ Егора Долгих, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

В торжественной обстановке сенатор Алексей Пушков вручил ему медаль Совета Федерации "За проявленное мужество".

"Во время трагических событий в Пермском университете Егор Долгих сохранил самообладание и сообщил о ситуации инспекторам дорожно-патрульной службы, прибывшим первыми на место происшествия. Благодаря ему, сотрудники ДПС прибыли на место происшествия и обезвредили злоумышленника, предотвратив новые жертвы", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 сентября 2021 г. пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории устроил стрельбу из ружья. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Также медали "За проявленное мужество" получила двенадцатилетняя Елизавета Сакулина из Юрлинского муниципального округа. В августе этого года спасла 17-летнюю девушку, которая во время купания в водоеме почувствовала себя плохо. Ярослав Опотерн, которому сейчас 15 лет, живет в Очере. В апреле он спас от гибели на пожаре четырех человек – маму, младшего брата, бабушку и дядю. Пожар произошел ночью, и мальчик разбудил и помог каждому из них выбраться на улицу. Если бы не Ярослав, у родных не было бы шансов выжить.