Венгрия заблокировала выделение помощи Украине от ЕС на 18 миллиардов евро

Правительство Венгрии заблокировало соглашение Евросоюза о выделении помощи Украине в размере 18 млрд евро. Это вынудило Еврокомиссию и другие страны ЕС искать альтернативное решение, чтобы обеспечить Киев деньгами в январе 2023 года, пишет Politico.

Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан заявил, что придется создать некую схему "расширенного сотрудничества", чтобы обойти вето, наложенное Венгрией. Это потребует от стран ЕС предоставления национальных бюджетных гарантий, решение о них принимают парламенты стран. Поэтому процесс может несколько затянуться.