Адвокат Ройзмана* подал апелляцию на штрафы в пользу сотрудников МВД

Защита бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана (*признан в РФ иностранным агентом) подала апелляцию на решение Октябрьского суда.

Ранее с экс-мэра, активистов Виктории Райх и Ирины Норман, а также двух свердловчан Сергея Чеченева и Кирилла Серебренникова взыскали 565 тыс. рублей. Все они участвовали в протестной акции в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года. В МВД настаивали на компенсации за сверхурочные часы работы полицейских во время митинга. В эту сумму вошли расходы на горюче-смазочные материалы и бензин.

Как передает ТАСС со ссылкой на адвоката Ройзмана Владислава Идамжапова, апелляция была подана сегодня.

Напомним, на прошлом заседании представитель МВД заявил, что если бы не действия ответчиков, что привели к реальному ущербу, средства остались бы в бюджете. В связи с этим в качестве обвиняемых и тех, кто должен понести финансовую ответственность, было решено назначить организаторов митинга. При этом адвокаты подсудимых заявили, что участники митинга не устраивали беспорядки, да и причиненный вред имуществу полиции не является результатом действий именно их подзащитных, которых МВД решило считать организаторами.