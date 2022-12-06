ВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины

Российские войска 5 декабря нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

В результате прекращен выпуск и ремонт украинского оружия на оборонных предприятиях, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для украинской армии, в том числе иностранного производства. сообщает министерство. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий.

В Минобороны отдельно отметили, что ракетных ударов по Киеву не наносилось.

Напомним, 5 декабря воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Сообщалось о взрывах в Харьковской и Полтавской областях.