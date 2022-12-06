В ноябре в России не продано ни одного нового Nissan, Land Rover и Infiniti

Продажи новых легковых автомобилей в ноябре 2022 года обвалились относительно аналогичного периода прошлого года на 61,6%, это данные Ассоциации европейского бизнеса, на которые ссылается Autonews.

За месяц в стране продано более 46 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей. И в сравнении с октябрем продажи растут. Но по итогам 11 месяцев года провал также значительный – на 60,9%.

На первом месте в ноябре остается продукция "Автоваза", даже следуют Haval, коммерческие автомобили ГАЗ, Geely, УАЗ, Kia и Hyundai. Машин остальных брендов продано за месяц меньше тысячи.

Новых автомобилей Honda продали в стране за месяц четыре штуки, Lexus – два. Не было продано ни одного Nissan, хотя в ноябре 2021 года продажи этой марки превысили 4,6 тыс.