06 Декабря 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: vk.com/n1_tv

На подростка, ранившего ножом одноклассника в Нижневартовске, возбудили уголовное дело

Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Нижневартовска, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

"По версии следствия, 06 декабря 2022 года около 8.00 во время ссоры между учениками 8-го класса, произошедшей на фоне давнего конфликта, подросток нанес множественные удары ножом в область туловища и других частей тела своему сверстнику. Потерпевший госпитализирован ему оказывается необходимая медицинская помощь. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины конфликта, достаточность мер, принятых администрацией учебного заведения для пресечения конфликтной ситуации и обеспечения безопасности учебного процесса. Назначен комплекс судебных экспертиз", - говорится в сообщении.

По поручению главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко, в школу №21, где между учащимися 8 класса произошел инцидент, выехал председатель комиссии по делам несовершеннолетних, заместитель главы города Николай Лукаш. Он установил, что конфликт между детьми длился на протяжении некоторого времени, и что нападавший якобы готовился заранее. По словам очевидцев, мальчик, который принес в школу нож, был неконфликтным.

Глава департамента образования Алексей Дренин заявил, что в отношении должностных лиц, допустивших развитие конфликта между школьниками в Нижневартовске, будут приняты самые жесткие меры.

Теги: нож, ученик, больница, конфликт, школа 21, Алексей Дренин



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