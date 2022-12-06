06 Декабря 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Фото: Leah Millis / Reuters

Американцы разделились в вопросе продолжения поддержки Украины

Американцы разделились в вопросе поддержки Украины, но набирает силу мнение о необходимости заключения мирного соглашения. Об этом говорится в исследовании Чикагского совета по глобальным делам.

Большинство считают, что США должны поддерживать нынешний уровень поддержки Украины неопределенное время (40%). За прямое военное вмешательство на стороне Киева 27%, за уменьшение помощи - 29%.

Эти цифры свидетельствуют о поддержке Украины, но другой вопрос говорит о том, что 47% - за скорейшее заключение мирного договора (в июле было лишь 38%). При этом за поддержку "столько, сколько потребуется" - 48% по сравнению с 58% в июле. То есть здесь уже полное равновесие.

Среди избирателей-республиканцев уровень поддержки намного ниже: только треть говорят, что США должны помогать столько, сколько потребуется, по сравнению с 50% летом. За мирное соглашение 63% республиканцев против 46% летом.

В целом число сторонников экономической и военной помощи Киеву составляет две трети населения, но в марте оно было почти 80%, то есть произошло заметное снижение.

Теги: США, Украина, опрос



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