Генпрокуратура предложила Минпромторгу расширить список товаров для параллельного импорта

Генпрокуратура России предлагает Минпромторгу расширить список товаров для параллельного импорта. Примечательно, что темой занимается надзорное ведомство, хотя в правительстве была создана не одна комиссия для решения проблем с попавшими под санкции импортными товарами.

Об инициативе на встрече с предпринимателями рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов. Он сообщил, что его ведомство займется также надзором за безопасностью ввозимых по параллельному импорту товаров и отслеживанием ее перемещения.

Глава организации "Опора России" Александр Калинин предложил Генпрокуратуре присмотреться к ряду санкционных товаров, необходимых для металлургической отрасли и научно-исследовательских работ.

Впрочем, позицию властей на счет оборудования для науки недавно озвучил президент России Владимир Путин. Он сказал ученым, пожаловавшимся на проблемы с оборудованием, что надо работать над созданием своего собственного.

"К сожалению, зависимость от иностранных приборов у нас очень большая. По некоторым направлениям – до 90%. Без современных приборов, конечно, развиваться невозможно. Но очевидно, что когда-то надо было начинать развивать собственную научно-приборную базу. Ситуация подталкивают страну к внутреннему развитию, за нефте- и газодоллары можно закупать все, только своего никогда ничего не будет", - заявил президент.