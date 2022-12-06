Власти Новошахтинска просят жителей не пытаться самим "взять" напавшего на полицейских

Власти ростовского Новошахтинска призвали жителей не пытаться самостоятельно задержать стрелка, напавшего на отдел полиции.

"В связи с этим, в данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого", - сообщает мэрия в соцсетях.

Напомним, преступление совершено сегодня около полудня в пригороде Новошахтинска, сообщает ГУ МВД по Ростовской области. Злоумышленник в камуфляже открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских ранен. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Стрелок может быть дезертиром.