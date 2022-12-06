06 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Первый канал, скрин видео

Конституционный Суд постановил, что оплачивать вывоз мусора нужно вне зависимости от прописки

Конституционный Суд (КС) РФ вынес постановление, касающееся предоставления коммунальных услуг и их оплаты собственниками и пользователями помещений. Документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Суд рассмотрел дело о проверке конституционности тех пунктов Жилищного кодекса РФ и Правил предоставления коммунальных услуг, которые касаются особенностей оплаты в случае отсутствия проживающих. Жалоба касалась права собственника жилья, который в нем постоянно не проживает, на
перерасчет платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, исходя из количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении, но при временном отсутствии потребителя, в зависимости от наличия или отсутствия у собственника и иных лиц регистрации в этом жилом помещении. Иными словами, можно ли не оплачивать за услуги, если в квартире никто не живет и не прописан.

Заявительница требовала пересчитать плату за помещение, собственником которого она является, но в котором проживает лишь периодически, мотивируя этом тем, что вынуждена оплачивать фактически не потребленную услугу.

КС РФ признал часть 11 статьи 155 Жилищного кодекса РФ конституционной. Она говорит о том, что "неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги". Там же говорится, что "при временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке и в случаях, которые утверждаются Правительством Российской Федерации". Однако они не позволяют дифференцированно решать вопрос о перерасчете платы за услугу по вывозу мусора собственнику помещения, в котором он постоянно не проживает, в зависимости от того, зарегистрирован или нет он или иные лица по этому адресу.

КС РФ считает, что оплата услуги по вывозу мусора оказывается всем собственникам и пользователям жилья в доме независимо от количества проживающих в нем в данный момент. Это необходимо для поддержания дома и прилегающей к нему территории. Отсутствие же регистрации в доме не является основанием для перерасчета. Основанием может быть только временное отсутствие.

При этом КС РФ воздержался от решения вопроса о том, что понимается под "временным отсутствием потребителя", когда это понятие используется в связи с оплатой коммунальных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, так как заявительница оспаривала положения Жилищного кодекса и Правила предоставления коммунальных услуг. Они признаны конституционными, а толкование этого термина предполагало бы выход за пределы предмета рассмотрения, решил суд.

Решение КС окончательное и не подлежит обжалованию.

Самое интересное, что Жилищный кодекс допускает неуплату услуг при временном отсутствии потребителя, но как это сделать, непонятно, поскольку что такое "временном отсутствие", так и не определено.

Теги: оплата, коммунальные услуги,



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