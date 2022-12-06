Власти Нижневартовска опубликовали список погибших и госпитализированных жителей дома по улице Мира

В администрации Нижневартовска опубликовали список погибших в результате взрыва газа и обрушения дома по ул. Мира, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации муниципального оперативного штаба, по состоянию на 16.00 6 декабря 2022 года в ходе аварийно-спасательных работ извлечены восемь погибших.

- Елена К., 1970 г.р.,

- Любовь Г., 1998 г.р.

- Ярослав Ш., 1973 г.р.

- Руслан З., 2010 г.р.

- Всеволод Г., 2019 г.р.

- Илья Р., 2006 г.р.

- Вячеслав З., 2005 г.р.

- Виктор З.,1957 г.р.

В больницах Сургута и Нижневартовска находятся:

- Светлана К., 1960 г.р.

- Александр К., 1955 г.р.

- Ирина Ш.,1977 г.р.

- Екатерина Ш., 2003 г.р.

Напомним, 4 декабря около 18.00 произошел взрыв газа в одной из квартир в доме по улице Мира, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. На разбор завалов, по данным МЧС, может понадобиться около трех дней.

В городе отменены праздничные мероприятия и концерты.

Редакция Накануне.RU выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.