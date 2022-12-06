06 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: све.рф

Свердловчанка получит 300 тысяч за травму в общественном транспорте

Жительница Среднего Урала получит компенсацию после того, как травмировалась в общественном транспорте. Инцидент произошел еще в ноябре 2018 года, однако 300 тыс. Ольга смогла взыскать с перевозчика только накануне.

В тот день Ольга ехала в автобусе, водитель которого не справился с управлением и съехал с дороги. Женщину сразу госпитализировали в Североуральскую больницу, где зафиксировали вред здоровью средней степени тяжести. Более 4 месяцев свердловчанка находилась на лечении, была вынуждена принимать медикаменты, носить корсет и посещать физиопроцедуры.

Водитель был признан виновным ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. А вот перевозчик - ИП Соколов, отделался малой кровью - его гражданская ответственность как перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров была застрахована в АО "Группа Ренессанс Страхование". Именно компания в августе 2019 года и выплатила пострадавшей 201 тыс. рублей. Однако Ольга посчитала, что компенсацию ей должен выплатить и сам перевозчик, из-за чего и обратилась в суд с требованием взыскать с него 800 тыс. рублей, а также еще 4,5 тыс. рублей за оплату услуг представителя.

Суд первой инстанции удовлетворил требования истца частично, взыскав с ИП компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей и штраф в пользу истца – 100 тыс. рублей. Ответчик не согласился с этим и направился в Свердловский областной суд, но и там не нашел поддержки.

"В материалы дела не представлены сведения о том, что перевозчик принимал какие-либо меры для урегулирования спора в досудебном порядке. Это привело, в соответствие с Законом о защите прав потребителей, к наложению на него штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя. Также судебная коллегия суда апелляционной инстанции согласилась и с суммой компенсации морального вреда, посчитав ее разумной и справедливой", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Теги: травма, автобус, суд, перевозчик



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