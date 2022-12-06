На рэпера Oxxxymiron* завели административное дело

На рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, внесен в реестр физлиц – иностранных агентов Минюста РФ) завели административное дело. Его подозревают в "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ с использованием сети Интернет". Активистка Екатерина Мизулина считает, что рэпер призывал отделить Санкт-Петербург от России в своей песне "Ойда".

Клип на песню вышел 16 сентября этого года. В ней есть строчка "Ингрия будет свободной". Ингрия - одно из исторических названий области на северо-западе России, где располагается Петербург. Глава так называемой Лиги безопасного интернета Мизулина усмотрела в песне призывы к нарушению территориальной целостности РФ. По данным ТАСС, жалоба на песню поступила в прокуратуру Санкт-Петербурга, которая уже инициировала административное разбирательство.